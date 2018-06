Oscar-akademiet optager flere kvinder og sorte end tidligere

Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), der står bag uddelingen af den prestigefyldte Oscar, har mandag offentliggjort listen over nye medlemmer.

Akademiet optager årligt personer, som har gjort sig bemærket inden for filmindustrien, og på den nye liste finder man blandt andre de to danskere Jacob Schulsinger og Sigrid Dyekjær.

Jacob Schulsinger har blandt andet klippet den svensk-danske film "The Square", der i år var nomineret til en Oscar i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

Imens har filmproducenten Sigrid Dyekjær især gjort sig bemærket med portrætfilmen "The Monastery" og dokumentarfilmen "Something Better to Come".

Efter alt at dømme har filmakademiet også reageret på kritikken af, at hvide mænd er overrepræsenteret i organisationen, skriver nyhedsbureauet dpa.

Af de nye medlemmer er 49 procent kvinder, hvilket bringer den samlede repræsentation af kvinder i akademiet op på 31 procent. Det er en stigning fra 25 procent i 2015.

En tilsvarende høj andel af de nye medlemmer er sorte. De udgør 38 procent af de nye medlemmer og bringer dermed den samlede repræsentation af sorte medlemmer op på 16 procent. Det er en fordobling sammenlignet med 2015.

De 928 nye medlemmer repræsenterer 59 lande og flere aldersgrupper - det yngste nye medlem er 14 år, mens det ældste er 86 år.

14-årige amerikanske Quvenzhané Wallis blev nomineret til en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i " Beasts of the Southern Wild" i en alder af bare otte år.

Tallene afspejler en række ændringer, som akademiets bestyrelse indførte i 2016 for at skabe mere diversitet blandt medlemmerne. Blandt andet blev der sat som mål at fordoble antallet af kvinder og minoritetsmedlemmer inden 2020.

Netop i 2016 var alle de 20 nominerede skuespillere til en Oscar hvide, og det førte til en ophedet debat om racisme i Hollywood.

Showet mødte sønderlemmende kritik på sociale medier under hashtagget #OscarsSoWhite (Oscar er så hvid, red.), og flere sorte skuespillere valgte ligefrem at boykotte prisuddelingen.

Årets vært, den amerikanske komiker Chris Rock, åbnede showet med en række hårdtslående jokes om racediversiteten - eller manglen på samme - blandt de nominerede.

- Oscaruddelingen er også kendt som de hvides People's Choice-award (amerikansk prisuddeling for populærkultur, red.). Hvis de også nominerede værten, ville jeg ikke kunne få det her job. Så ville I alle kigge på Neil Patrick Harris (hvid skuespiller, red.) lige nu, lød det fra Chris Rock, der selv er sort.

