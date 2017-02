HJØRRING: Oscar-vinderen Moonlight er i hast hentet hjem til Hjørring Biocenter, så vendelboerne også får mulighed for at at se filmen, der havde danmarkspremiere 9. februar. Foruden at vinde statuetten for bedste film, vandt Moonlight også prisen for bedste adapterede manuskript og bedste mandlige birolle. I filmen følger man den unge hovedperson, Chiron, fra en ludfattig barndom med grov mobning og en opvækst hos en crackafhængig mor over ungdommen, hvor vold og spørgsmål om seksualitet presser sig på, til et voksenliv hvor han må genforhandle sin identitet og tage ejerskab over sit eget liv. Filmen skitserer temaer som identitet, race, seksualitet og fattigdom. Filmen kører i Hjørring fra torsdag til og med søndag.tn