DANMARK: Pengeinstitutankenævnet har pålagt bank at refundere 46 betalinger til iTunes og Apple i løbet af kun seks døgn. Faderen havde forsøgt at sikre sig, og han protesterede med det samme. Det skriver Fagbladet 3F.

Det kan være farligt at give et barn adgang til en konto på nettet. En otte-årig dreng har på kun seks døgn købt ind hos Apple og iTunes for samlet næsten 27.000 kr. Pengene blev trukket på faderens kreditkort. Men nu får han beløbet retur.

Pengeinstitutankenævnet har afgjort, at banken hæfter. Manden havde nemlig gjort en række foranstaltninger, så der ikke skulle kunne hæves, uden at han vidste det.

- Betalingerne må anses for uautoriserede, og derfor skal banken tilbageføre dem, fastslår ankenævnet.

I den aktuelle sag hørte faderen intet fra iTunes eller Apple om sønnens køb. Ved tidligere handler havde han ellers fået besked.

Mistænkeligt

Men pludselig kom der en sms fra Nets, om at der foregik noget mistænkeligt på hans kreditkort. Det viste sig, at sønnen havde logget sig ind på en familiefordelingskonto. Her var retten til køb oprindeligt slået fra i systemet. Men den sikring var muligvis blevet ophævet utilsigtet ved en reparation af computeren.

Et flertal på tre ud af fem af medlemmerne i ankenævnet pålægger banken at betale. De øvrige to, der har deres job i finansbranchen, mener, at sagen i givet fald burde afgøres ved domstolene.

Manden havde sit kreditkort hos SEB Bank. Pengeinstituttet har endnu ikke taget stilling til, om de vil rette sig efter afgørelsen. Det har de en måned til at overveje.