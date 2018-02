Otte grundejere går fri i sag om ulovlig kystsikring

Otte grundejere går fri for tiltale i en sag om ulovlig kystsikring syd for Lønstrup.

Det skriver DR Nordjylland.

Kystdirektoratet havde påbudt 12 grundejere at fjerne beton, der var hældt ud over skrænten i sommerhusområdet.

Her gjorde otte af grundejerne indsigelser mod påbuddet.

Kystdirektoratet har efterfølgende ikke kunnet finde beviser for, at de otte grundejere stod bag den ulovlige kystsikring.

Sådan lyder det fra Kystdirektoratets områdechef, Hans Erik Cutoi-Toft.

- Vi kan i hvert fald ikke bevise, at de har været involveret, siger han til DR Nordjylland.

De 12 grundejere var omfattet af påbuddet, fordi Kystdirektoratet kunne konstatere, at der var arbejdet med at lave den ulovlige kystsikring fra netop deres grunde.

Den ulovlige kystsikring skete i dagene op mod jul, hvor et område på størrelse med en fodboldbane blev udjævnet i et sommerhusområde syd for Lønstrup.

Efterfølgende blev sand og buske skubbet i havet, hvorefter der blev hældt beton på.

Kystdirektoratet opretholder sigtelserne mod de sidste fire grundejere. Samtidig afventer direktoratet en politiefterforskning, der skal bevise, hvem der stod bag kystsikringen.

/ritzau/