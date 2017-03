HOBRO: Hobro Krisecenter byder otte nye frivillige kvinder velkommen efter onsdagens vellykkede åbent hus-arrangement.

Det normalt så uindtagelige krisecenter, som med skilte advarer om vagt og videovervågning, har i dagens anledning åbnet porten. Den holdes forsvarligt på plads af en krukke med forårsblomster, og både inde og ude er der levende lys.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg godt kunne have tænkt mig 15 nye frivillige. Men dem, der har meldt sig, er rigtig gode og har lyst til jobbet.

- En har allerede sendt mig en mail med tidspunkter, hvor hun kan tage vagter! fortæller leder Lis Ulnits, da hun lidt før lukketid klokken 18 onsdag gør status over dagens forløb.

Datoen for det åbne hus på Hobro Krisecenter er valgt med omhu. 8. marts er som bekendt kvindernes internationale kampdag.

- Jeg synes, det er en vigtig kvindesag at være solidarisk med andre kvinder. Som frivillig i krisecentret viser du, at du har interesse for deres liv og levned, siger leder Lis Ulnits.