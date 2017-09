Otteårig thybo bliver danmarksmester

HOLSTEBRO: I lørdags kunne otte årige Jacob Bloch fra Tvorup ved Sjørring endelig kalde sig Danmarksmester i motocross for micro 50ccm-klassen.

Tredje afdeling af dette års danske mesterskaber blev holdt i Holstebro i weekenden, hvor de sidste to heats blev kørt.

Jacob Bloch vandt sit første heat, men nåede kun med nød og næppe over målstregen, inden koblingen på hans motorcykel stod af. Heldigvis for Jacob Bloch havde han taget sin træningscykel med, og han skulle kun bruge et enkelt point i andet heat for at blive danmarksmester i sin klasse. Han kunne derfor tage den mere med ro, og kørte i mål på en tredjeplads i andet heat.

- Det var en kæmpe oplevelse. Så vi har kæmpet i denne sæson, og der kom vist også en enkelt tåre i øjenkrogen af den gamle, siger Claus Bloch, far til Jacob Bloch.

Det er sidste gang, at Jacob Bloch kan deltage ved DM i micro 50ccm-klassen. Grundet hans alder skal han rykke op på en større motorcykel i 65ccm-klassen for de 8 til 11 årige.

Det er endnu alt for tidligt at sige, hvordan Jacob kommer til at klare sig til næste år.

- Han skal køre med erfarne kørere, som er ældre end ham, men vi håber da på en top tre placering. Alt er muligt, siger Claus Bloch.