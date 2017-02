NYKØBING: Spørgsmålet om, hvem der påsatte to brande i Dansk Outlet på Nørrebro i januar 2016, står fortsat ubesvaret. For Retten i Holstebro valgte i dag at frifinde den 31-årige mand, der var tiltalt i sagen, og som på franchisebasis ejer 49 procent af butikken.

- Vi finder ikke, at anklagemyndighedens beviser er stærke nok til, at tiltalte kan straffes, konstaterede dommer Niels Bjerre.

Mette Møller, anklager ved Midt - og Vestjyllands Politi, havde ellers i retten argumenteret for, at outletejeren havde et økonomisk motiv til at sætte ild til bygningen.

Om dommen ankes, er nu til statsadvokaten at gøre. Fristen er 14 dage.