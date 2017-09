Outlook og Hotmail kører igen efter nedbrud i hele Europa

HELE LANDET: Microsofts gratis mailtjenester Outlook og Hotmail kører igen, efter at der mandag var nedbrud over hele Europa.

- Alt kører igen, skriver Microsoft i et blogindlæg på sin Office 365 sikkerhedsside.

Nedbruddet forhindrede mandag brugere i at sende og modtage mails i mere end 12 timer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nedbruddet startede klokken 09.20 dansk tid og har påvirket brugere over hele Europa.

Microsoft meddelte tidligere på aftenen, at man arbejdede på at løse problemet, og at der ville blive udsendt en opdatering.

Microsoft siger nu, at problemet blandt andet var, at et af firmaets systemer slugte alt serverkapaciteten.

Nedbruddet blev primært registreret i Vesteuropa og Storbritannien ifølge Downdetector.co.uk, der holder styr på it-nedbrud.

Ingen andre af Microsofts produkter er umiddelbart blevet påvirket.

/ritzau/Reuters