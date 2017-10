Over 14.000 gæster til DanFish

AALBORG: Med et besøgstal på 14.135 blev sidste uges DanFish 2017 i Aalborg en af de rigtig gode messer.

- Vi er i den grad tilfredse med DanFish 2017. For ikke nok med, at vi holder og udvider besøgstallet lidt, så ved vi fra vores mange samtaler med udstillerne, at de er tilfredse, og at der blev indgået mange aftaler om handel eller afsluttet handler på messen, siger Else Herfort, udstillingschef for AKKC’s messe- og udstillingsafdeling.

Karstensens Skibsværft fra Skagen underskrev eksempelvis kontrakten på et nybyggeri med det skotske rederi Lunar Fishing til en værdi af 230 mio. kroner. Ligeledes melder direktør Leif Andersen fra Intech International i Brønderslev om handler til en værdi at "et meget pænt tocifret millionbeløb". Og det er kun to ud af udstillerne.

DanFish messen i 2017 rådede over 10.000 kvm udstillingsareal, hvilket er 500 kvm større end 2015, og antallet af udstillere er ligeledes det højeste nogensinde med knap 400 udstillere eller 40 flere end i 2015. Udstillerne i år kom fra 26 forskellige lande.

- DanFish har bevæget sig op i ligaen som en af verdens betydeligste fiskerimesser, fastslår direktør Nicolaj Holm, der tiltrådte i maj og dermed oplevede sin første fiskerimesse.