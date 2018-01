Over 200 anholdt i aktion mod italiensk mafiagruppe

Over 200 formodede medlemmer af en af Italiens mest berygtede mafiagrupper er blevet anholdt under operationer i Italien og Tyskland. Det oplyser den halvmilitære italienske politistyrke, Carabinieri.

- Under operationen er en større klan fra den organiserede forbrydergruppe 'Ndrangheta blev opløst, lyder det i en erklæring fra Carabinieri.

'Ndrangheta har base i Calabrien. Det er en af Italiens sydlige regioner.

Politikorpset siger, at aktionen blev gennemført i fællesskab med politiet i Tyskland.

I begge lande havde klaner fra mafiagrupperne Farao og Marincola infiltreret forskellige brancher. Navnligt inden for handel med vin, fødevarer, affaldsindsamling og bedemandsforretninger.

En række embedsmænd er mistænkt for at have taget imod korruption fra mafiagrupperne. Det er uklart, om det er sket i Italien eller i Tyskland eller i begge lande.

Under politiets aktioner er der blevet beslaglagt værdier og pengebeløb for op mod 450 millioner kroner.

Anklagemyndigheden i byen Catanzaro har ledt an i efterforskningen, som førte til politiaktionerne.

/ritzau/