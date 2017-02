NEW ZEALAND: Over 400 grindehvaler er fredag skyllet op på en strand i New Zealand.

Det er en af de værste massestrandinger, som landet har oplevet, siger landets miljømyndigheder.

Årsagen, til at de mange hvaler har forvildet sig tæt på land og er strandet, er ikke kendt.

Hvalerne er strandet på nordspidsen af New Zealands sydø i nærheden af byen Nelson. Frivillige hastede til stranden for at hjælpe de døende hvaler.

Her er vandet lavt, og sydøens nordlige spids har en landtange på tværs, Farewell Spit, som kan have forvirret hvalerne og spærret dem inde.

New Zealands myndigheder kalder det den tredjeværste hvalstranding, som landet har oplevet.

I 1918 blev 1000 hvaler skyllet op på land i på de fjerntliggende Chatham-øer, mens 450 strandede ved hovedstaden Auckland i 1985.

I alt 416 grindehvaler er fredag svømmet i land og strandet. 70 procent af dem var forsvundet, da havbiologer nåede frem til det øde område nord for nationalparken Tasman.

Her befandt der sig allerede 500 frivillige, der forsøgte at skubbe grindehvalerne tilbage i havet.

/ritzau/AFP