Over 50 britiske diplomater udvises af Rusland

Rusland har givet Storbritannien besked om, at "lige over 50" britiske diplomater skal forlade landet.

Det oplyser udenrigsministeriet i Moskva.

- Vi har bedt om paritet. Briterne har 50 flere diplomater end russerne, siger en talskvinde for ministeriet.

Den britiske ambassadør Laurie Bristow blev fredag kaldt til udenrigsministeriet i Moskva.

Her fik han at vide, at den britiske regering har en frist på en måned til at bringe antallet af britiske diplomater ned på samme niveau som russiske diplomater i Storbritannien.

Dermed optrappes den diplomatiske krise mellem Rusland og Storbritannien og dets allierede endnu en gang.

Rusland har tidligere reageret på, at Storbritannien har beordret 23 russiske diplomater udvist af landet. Det skete ved at beordre det samme antal briter udvist.

Den diplomatiske krise er affødt af, at en tidligere russisk dobbeltspion, der bor i England, Sergej Skripal, i starten af marts blev fundet livløs sammen med sin datter. De var ofre for en nervegift.

Ifølge britisk politi er nervegiften udviklet af det russiske militær.

Briterne har mødt stor opbakning fra EU og USA. Adskillige vestlige lande og Nato har givet ordre til, at i alt 150 russiske diplomater skal hjem.

Fredag svarede Rusland igen ved at beordre det samme antal diplomater fra disse lande udvist.

Danmark har givet Rusland besked om, at to russiske diplomater skal forlade København.

Fredag var den danske ambassadør i Rusland, Thomas Winckler, i udenrigsministeriet i Moskva. Beskeden lød, at to danske diplomater skal forlade landet.

Skripal arbejdede tidligere hemmeligt for den britiske efterretningstjeneste, mens han var agent for Ruslands spiontjenste.

Han kom i 2010 til England efter en udveksling af spioner mellem USA og Rusland.

Hans tilstand er fortsat kritisk efter angrebet med nervegift i byen Salisbury 4. marts. Hans datter Julia meldes uden for livsfare.

