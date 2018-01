Over 80 var om bord på sunket færge i Stillehavet

Myndighederne i østaten Kiribati i Stillehavet bekræfter, at antallet af ombordværende på en forsvundet færge er højere end først oplyst.

- Omkring 80 personer eller flere var om bord på færgen, siger lederen af et redningscenter i New Zealand, som koordinerer den igangværende eftersøgningsoperation. Færgen har været savnet siden 18. januar.

Der foregår en intensiv indsats for at søge efter overlevende, efter at der blev fundet syv personer på en gummiflåde. Men håbet om at finde flere overlevende er ved at svinde bort.

På Kiribati, som er en spredt øgruppe med omkring 108.000 indbyggere, siger en regeringstalsmand, at de maritime myndigheder havde givet ordre til, at færgen MV Butiraoi, som var en katamaran i træ, ikke måtte sejle på havet, fordi dens navigationssystem var beskadiget.

Der har været modstridende oplysninger om antallet af ombordværende. I begyndelsen hed det omkring 50 og derefter op mod 100. Men myndighederne fastslår altså nu, at der var omkring 80 på færgen, da den gik ned.

Færgen medbragte endnu en gummiflåde, som kunne rumme 25 personer eller flere.

Færgen forlod 18. januar øen Nonouti med retning mod hovedstaden Tarawa - en sejltur på to dage. Øriget består af atoller og rev fordelt over et enormt havområde.

USA og Australien deltager i eftersøgningen efter overlevende, og der er allerede blevet overfløjet et område på over 350.000 kvadratkilometer - et område, der næsten er på størrelse med Tyskland.

/ritzau/AFP