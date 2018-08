Kanonstart for kult-burgerbar efter genåbning

THISTED: Kult-burgerbaren Wayne’s World i det smalle hus på grydetorv i Thisted er klar til den officielle åbning i dag. Wayne’s World har holdt generalprøve siden torsdag i sidste uge. Og Dieko Offord og hans kompagnon Selina Frederiksen har haft nok at se til.

- Vi har haft travlt. Mere travlt end vi havde forventet os. Og vi har næsten ikke fået noget nattesøvn, fortæller Dieko Offord, der havde Wayne’s World samme sted frem til 2007, hvor det lukkede. Den havde kultstatus.

I de glade 00’ere var nattelivet noget andet end i dag. Og også kundemønsteret har ændret sig.

- Dengang kunne jeg råbe, at jeg havde to burgere uden ost klar, så rakte nogen hånden i vejret. I dag kommer kunderne fra dengang med deres børn. Og så gælder det om at pakke fire burgere med pommes frites klar i en pose til at tage med hjem, fortæller den 34-årige.

Interessen for genåbningen Wayne’s World kom også bag på 23-årige Seline Frederiksen.

- Jeg lagde vores Facebook-profil op på min fødselsdag 29. juni. Og så var der lige pludselig 600 følgere ud af de 18.000, der havde set opslaget. Jeg brugte hele aften på at vare på kommentarer på Facebook-siden, smiler Selina Frederiksen.

Ifølge Dieko Offord, der i sin tid oplært i burgerbaren af sin mentor, afdøde Wayne Loran, er opskriften på en god burger såre simpel.

- Frisk kød og kærlighed. Det er alt, smiler han.

Det er meningen, at Wayne’s World skal være et one-man-show.

- I startperioden er vi her begge to. Men det er meningen, at vi i fremtiden vil tage en uge hver på skift, fortæller Dieko Offord.

Han fortæller, at han allerede har haft en ordre ud af huset på 200 bøffer. de gik til en fødselsdagsfest i Thisted Musikteater rundt om hjørnet.

De to kompagnoner, der kender hinanden via deres familier, har dog ingen planer om at levere mad ud af huset.

- Så skulle vi ansætte folk. Og det har vi ingen planer om, siger han.

Så folk må selv hente deres burgere. Wayne’s World kører med et slagtilbud på sine burgere i åbningsweekenden.