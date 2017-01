DANMARK: De danske krydstogthavne kan se frem til ekstra travlhed her i 2017, hvor fem danske byer kommer til at sætte ny rekord i antallet af krydstogtgæster.

Ud over at både Skagen, Aarhus, Aalborg, Fredericia og København hver især kan gøre klar til at tage imod et rekordstort antal turister ad søvejen, er der fremgang hos alle etablerede krydstogthavne i Danmark i 2017. Så det er hele Danmark, der samlet set går ind i sin hidtil bedste sæson.

For første gang nogensinde runder det samlede antal krydstogtgæster i Danmark 1 mio., når landets krydstogthavne i 2017 tilsammen får besøg af et krydstogtskib 491 gange. Derudover forventes også mindst 300.000 besætningsmedlemmer, som vil skabe liv og omsætning på de danske havne i det nye år. Det viser en opgørelse fra Cruise Copenhagen Network, der samler de danske krydstogtdestinationer.

Milliardforretning

Alene i 2016, hvor der i alt kom 866.000 krydstogtgæster på besøg i Danmark, var der en beregnet samfundsøkonomisk effekt af krydstogtturismen på ca. 1,35 mia. kr. Omregnet til beskæftigelse svarer det til, at krydstogtturismen sidste år skabte job til næsten 1.900 danskere.

I København, der er landets største krydstogtdestination, bliver der i år sat ny rekord med i alt 850.000 krydstogtturister. Det er en fremgang på 110.000 gæster i forhold til sidste år. Samtidig viser en undersøgelse fra 2016, at krydstogtgæsterne er meget positive overfor København som destination. I undersøgelsen svarer 94 pct. af de gæster, der var her kort tid, at København svarede til - eller oversteg deres forventninger. Hos de krydstogtgæster, der både startede og sluttede deres togt i København, og derfor havde længere tid i byen, var hele 97 pct. meget tilfredse med besøget.

Fremgang på alle destinationer

Men også havnene uden for hovedstaden har stor fremgang og runder nu for første gang samlet 200.000 gæster i 2017. Bortset fra Hundested, der stadig er i opstartsfasen som krydstogtdestination, er der fremgang i alle danske krydstogtdestinationer i 2017.

De danske krydstogthavne, der er samlet i Cruise Copenhagen Network hos Wonderful Copenhagen, er: København, Aarhus, Aalborg, Helsingør, Fredericia, Kalundborg, Hundested, Skagen og Rønne (inkl. det øvrige Bornholm).