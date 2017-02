DANMARK: Må man spise resten af et rugbrød, hvor der er mug i den ene ende? Og er det farligt eller bare kedeligt at spise gamle krydderier?

Det er in at undgå madspild, men samtidig florerer mange myter om, hvad man må og ikke må spise, når det er for gammelt.

- Når man taler om holdbarhed, er der forskel på fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet, siger Jens Kirk Andersen, der er mikrobiolog og seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet.

Her er det vigtigste pejlemærke, om der står "bedst før" og "mindst holdbar til" på varen, eller om der står "sidste anvendelsesdato". De to første angiver bare, at varen kan miste smag og kvalitet efter den dato, hvorimod "sidste anvendelsesdato" betyder, at varen kan blive sundhedsskadelig efter den dato.

Spis bare efter mindst holdbardato

Derfor kan du ofte spise maden efter "bedst før" eller "mindst holdbar til"-datoen. Du skal bare bruge dine sanser og undgå det, der har synlig mug.

- I virkeligheden har vi verdens bedste sensor siddende lige midt i ansigtet, og den hedder næsen, siger Henrik Siegumfeldt, der er lektor i fødevaremikrobiologi ved Københavns Universitet.

Problemet er bare, at vi er kommet så langt væk fra primærproduktionen af mad, at vi ikke længere stoler på vores sanser, når vi skal vurdere maden, siger han.

- Vi har fået et lidt bizart forhold til mad, og det er også det, der gør, at folk ikke længere stoler på deres næser og smagsløg, som fortæller, om vi skal spise det eller ej.

Med det in mente kommer her, hvordan du skal forholde dig til følgende varer, når de er for gamle.

1) Rugbrød og pitabrød

Hvis det smager fint, kan du sagtens spise det, også selv om der er mug på en enkelt skive.

- Fordi brød er så tørt, så spreder svampetoksinerne sig ikke særligt godt i brødet. Så hvis der er mug i den ene ende af rugbrødet, så kan man godt skære det af, og stadig spise resten, siger Jens Kirk Andersen.

- Men hvis der er mug i et brød, er der sporer i hele posen. Så der vil ikke gå lang tid, før det er i resten. Så man skal gøre det med forsigtighed. Og hvis det smager muggent, skal man smide det ud.

2) Frugt, syltetøj, juice, mælk, yoghurt

Hvis det smager fint, kan du spise det. Men hvis der er synlig mug, skal det ud. For modsat med brødet, så spreder svampetoksinerne sig hurtigt i flydende og vandede ting. Og du kan ikke koge det væk.

- Min mor mente, man bare kunne koge eksempelvis marmeladen op igen, men det kan man ikke. Svampetoksinerne er stabile overfor kogning, og de kan stadigvæk være kræftfremkaldende eller give nyreskader, siger Jens Kirk Andersen.

Du må heller ikke bruge mælken eller yoghurten til bagning.

3) Kødpålæg

Kødpålæg er undtagelsen, hvor holdbarheden ikke kan gradbøjes, understreger Jens Kirk Andersen. Det gælder også, selv om pålægget er røget eller tørret. For her spiller både listeria og andre bakterier ind.

- Kødpålæg har en sidste anvendelsesdato, som ikke må overskrides. Fordi der kan være listeria i sådan nogle produkter, eller når vi lukker den op og tager en skive, kan vi forurene dem med noget. Og listeria er en bakterie, som vokser i køleskabet, når den får tid, siger Jens Kirk Andersen.

4) Spirede eller grønne kartofler

En spiret kartoffel kan du roligt spise. Men du må ikke spise grønne kartofler, siger Jens Kirk Andersen.

- For så sker der samtidig en proces, hvor der dannes giftstoffet solanin. Og det kan man ikke bare skære væk.

5) Spirede løg og hvidløg

Må du gerne spise.

- Her er det et spørgsmål om kvalitet, og at smagen har ændret sig, siger Jens Kirk Andersen.

6) Mel, sukker og tørret krydderi

- Det kan sagtens holde sig nogle år til, hvis det ikke har været fugtigt, eller der ikke er synlig mug, siger Jens Kirk Andersen. Det forudsætter dog, at man har opbevaret det tørt og korrekt.

- Men det kan miste nogle kvalitet, hæveegenskaber eller klumpe sammen.

På samme måde kan krydderierne miste smagen.

7) Gær

Så længe der ikke er mug på gæren, må du stadig bruge den.

- Gær er en levende organisme. Og den holdbarhedsdato, der er sat på, er for at garantere, at der stadigvæk er levende gær, der vokser i det, siger Henrik Siegumfeldt.

- Man kan sagtens spise død gær fuldstændigt ufarligt. Du bliver ikke syg af det, men det kan være, dit brød ikke hæver.

8) Æg

For gamle æg kan du stadig bruge, hvis ikke de lugter dårligt, siger Henrik Siegumfeldt. Han opfordrer til, at man slår æggene ud i en kop ét ad gangen og lugter til dem.

- Hvis et gammelt æg ikke lugter dårligt, så ville jeg bruge det til mad, hvor det bliver varmet op. Til røræg, til kogning eller en kage.

/ritzau/FOKUS