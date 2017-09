Overblik: Det ved vi om terrorbomben i London

STORBRITANNIEN: På en togstation i det sydvestlige London skete der fredag morgen en eksplosion.

Her er, hvad vi ved om hændelsen:

- Klokken 08.20 rapporterer vidner om en eksplosion ved togstationen Parsons Green. Stationen er en del af undergrundsbanen i London, men er selv over jorden.

- Stationen ligger i den sydvestlige del af London.

- Et vidne beskriver en ildkugle, der gik gennem toget.

- Billeder på sociale medier viser en spand med små flammer og ledninger ud af et afbrændt låg.

- Politiet oplyser, at eksplosionen skyldes en hjemmelavet sprængladning. De indledende undersøgelser har vist, at den kun delvist detonerede.

- Adskillige mennesker er såret. Nogle har forbrændinger, mens andre har slået sig i den panik, der opstod, da folk løb fra stationen.

- 29 personer, heriblandt flere skolebørn, er efterfølgende blevet bragt til hospitaler, men ingen af de sårede er i kritisk tilstand.

- Britiske sikkerhedsstyrker har via overvågningskameraer identificeret en mistænkt, som menes at være involveret.

Politiet har oplyst, at det jagter en eller flere gerningsmænd.

- Den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) hævder via gruppens nyhedsbureau, Amaq, at den står bag angrebet.

Sådan reagerede myndighederne:

- Scotland Yards særlige anti-terror-enhed, SO15, har fået ansvaret for efterforskningen. Desuden bidrager efterretningstjenesten MI5 med efterretninger.

- Hundredvis af betjente arbejder med efterforskningen.

- I et opslag på det sociale medie Twitter har premierministerens kontor oplyst, at der er tale om en "terrorhændelse".

- Trusselsniveauet blev fredag aften hævet fra alvorligt til kritisk. Det er det højeste niveau i landet.

Kilder: The Guardian, AP, Sky News og Scotland Yard.

/ritzau/