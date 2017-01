USA: Donald Trump bliver fredag taget i ed som USA’s 45. præsident.

Læs her hvad der kommer til at ske før, under og efter indsættelsen i dag, fredag, (alle tider er angivet i dansk tid. Amerikansk østkysttid er seks timer efter Danmark):

- Efter at have drukket te i Det Hvide Hus kører Donald Trump og hans kone, Melania, samt afgående præsident Barack Obama og hans kone, Michelle, i kortege til Capitol Hill.

- Klokken 17.30: Ceremonien åbnes officielt. Derefter taler flere religiøse ledere.

- Mike Pence tages i ed som vicepræsident af højesteretsdommer Clarence Thomas.

- Klokken 18: Donald John Trump tages i ed som USA’s 45. præsident af højesteretspræsident John Roberts.

- Derefter holder Trump sin indsættelsestale.

- Klokken 18.30: Indsættelsesceremonien afsluttes.

- Herefter deltager Trump og Pence i en frokost med Kongressen.

- Klokken 21-23: Parade ned ad Pennsylvania Avenue til Det Hvide Hus.

- Klokken 01-05: Trump, Pence og deres hustruer deltager i tre forskellige indsættelsesballer.

/ritzau/

Kilder: AFP og NTB