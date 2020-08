Overblik: Her kan du se de gældende Corona-restriktioner

DANMARK:Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte onsdag aften, at de lokale coronarestriktioner, som er pålagt Aarhus, forlænges umiddelbart indtil 4. september.

De lokale restriktioner, der gælder for Silkeborg, ophører mandag.

Fredag aften i sidste uge kom en aftale i hus mellem regeringen og Folketingets partier om fase 4 af Danmarks genåbning.

Lokale udbrud af covid-19-smitte har desuden fået regeringen til at indføre særlige restriktioner, som kun er gældende i Aarhus og Silkeborg.

Læs dig ind på de aktuelle coronarestriktioner i Danmark:

Forsamlingsforbud.

Man må forsamle sig op til 100 personer. Grænsen er 200 personer, hvis det er til en udendørs begravelse eller bisættelse. Foreløbig vil det gælde indtil 1. november.

Afstandskrav.

Statens Serum Institut (SSI) anbefaler, at man som udgangspunkt holder en afstand på én meter til andre mennesker. Hvis man er i nærheden af folk i risikogruppen eller i områder med dårlig udluftning, anbefaler SSI, at man holder to meters afstand.

Mundbind.

Fra lørdag 22. august skal alle over 12 år bære mundbind eller visir, når de rejser med kollektiv trafik. Det gælder i hele landet.

Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner samt Flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt -stationer.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man også bærer mundbind, indtil det bliver et krav den 22. august.

Åbningstider.

Barer må holde åbent indtil klokken 02, men ikke lukke gæster ind efter klokken 23. Diskoteker må stadig ikke holde åbent. Det skal foreløbig vare indtil 31. oktober.

Spillesteder må holde koncerter for op til 500 siddende gæster, hvis de gæsterne sidder med mindst én meters afstand til hinanden og to meters afstand til scenen.

Lokale restriktioner.

I visse kommuner er der allerede krav om, at passagerer bærer mundbind, når de rejser med offentlig transport.

De pågældende kommuner er Aarhus, Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Favrskov.

I Aarhus og Silkeborg må barer fortsat kun holde åbent indtil midnat.

I Silkeborg og Aarhus må plejehjem og sociale botilbud med ansatte eller beboere i risikogruppen kun modtage besøg udendørs.

Silkeborgs lokale restriktioner ophæves mandag, mens de lokale restriktioner i Aarhus foreløbig er forlænget til 4. september.

Kilder: Politi.dk, ssi.dk og dansklive.dk.

/ritzau/