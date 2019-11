Overborgmester: Brændeovne skal væk fra byerne

KØBENHAVN:Brændeovne hører ikke til i byerne. De sviner alt for meget og varmer op i hjem, der i forvejen har klimavenlig fjernvarme.

Det mener Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Han opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at indføre en lov, som gør det muligt for kommunerne at forbyde opsætning af nye brændeovne i hjem med fjernvarme.

- Jeg tror, de fleste mener, at det er urimeligt, at partikelforureningen fra brændeovne svarer til al partikelforening fra transport i København, mens vi har klimavenlig fjernvarme i 99 procent af samtlige huse i København, siger Frank Jensen.

Overborgmesteren foreslår også, at folk skal modtage flere penge, hvis de skiller sig af med deres brændeovn.

I dag kan man få 2000 kroner for at skrotte sin brændeovn. Det skal ifølge Frank Jensen hæves til omkring 5000 kroner.

Samtidig skal man efterfølgende ikke kunne sætte en ny brændeovn op, hvis man modtager den såkaldte skrotpræmie.

Brændeovnene skal væk, fordi de forurener luften. Ifølge Københavns Kommune er brændeovne på landsplan skyld i omkring 70 procent af al partikelforurening.

Rådet for Grøn Omstilling bakker op om forslaget. Ifølge organisationen er det tæt på at ramme hovedet på sømmet.

- Forslaget rammer næsten alle de rigtige parametre, hvis man skal sætte en stopper for forureningen fra brændeovne, siger Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, til DR.

Københavns overborgmesters ønske får ikke en helt lige så varm modtagelse hos politikerne på Christiansborg.

Miljøordfører hos Socialdemokratiet Mette Gjerskov vil ikke sige direkte, hvad hun synes om at give kommunerne lov til at forbyde opsætning af nye brændeovne.

Regeringen er ved at lave et forslag til en ny lov om netop brændeovne. Lovforslaget vil ifølge miljøordføreren blive offentliggjort inden sommer.

- Det (Frank Jensens forslag, red.) må indgå i de overvejelser, vi har. Vi knokler på højtryk for at finde de helt rigtige løsninger for at få reduceret partikelforurening fra brændeovne, siger Mette Gjerskov.

Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, mener, at forslaget er forkert. Der skal i stedet fokuseres på at fjerne gamle brændeovne, mener han.

Der findes ifølge Københavns Kommune omkring 16.000 brændeovne i København. Mange af dem er ifølge kommunen i hjem, der i forvejen har fjernvarme.

