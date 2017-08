Overby: Fint at være den ældste

HERFØLGE: Vendsyssel FF måtte nøjes med 0-0 i søndagens udekamp mod HB Køge.

Med gæsterne skabte de fleste chancer, og venstre backen Christian Overby er generelt begejstret for at spille på det stærkt omkonstruerede hold.

- Vi har haft en voldsom udskiftning, men jeg synes, vi hurtigt har fundet sammen som en enhed. Vi spillede en god gang fodbold mod HB Køge og burde have vundet, siger Christian Overby, der roser hjemmeholdets målmand for en mirakelredning fem minutter før tid, hvor han på uforklarlig vis nåede helt op i målhjørnet og slog bolden til hjørne.

- Vi manglede lige den sidste skarphed, men vi kæmpede og forsøgte, og så kan man vel ikke forlange mere, siger 31-årige Christian Overby, der efter sommerens foryngelseskur nu er den ældste i truppen.

- Der er kommet masser af sultne, unge spillere ind, og de er fedt at spille sammen med dem, og måske være den, der giver gode råd og viser vejen. Selvfølgelig er der lidt sært pludselig at være den ældste, men sådan går det jo, når man bliver ved med at spille længe nok.