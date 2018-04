Overenskomst: Demonstration i Kildeparken

AALBORG: Fagforbundene i Nordjylland har travlt i disse dage.

For mens der igen er indkaldt til forhandlinger i Forligsinstitutionen om overenskomsten for de kommende tre år, så er de lokale organisationer i fuld gang med at planlægge en række større arrangementer i Aalborg.

I morgen, onsdag 11. april er der indbudt til fakkeltog i Aalborg kl. 19.30.

- Vi mødes tre steder i byen og går mod Kildeparken, hvor der bliver sang og taler, siger næstformand i FOA Nordjylland Pia Pedersen.

Hun kalder optoget for en manifestation frem for en egentlig demonstration, for det handler om at vise fællesskab og skabe sammenhold.

