Overenskomst for 60.000 ansatte i byggeriet er på plads

KØBENHAVN:Efter lange og svære forhandlinger har 3F Byggegruppen skrevet under på en overenskomstfornyelse med Dansk Byggeri.

Det oplyser 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri, der repræsenterer henholdsvis lønmodtagere og arbejdsgivere i byggebranchen, tidligt tirsdag morgen.

Aftalen gælder for 3F’s knap 60.000 medlemmer i byggeriet, der blandt andet tæller murere, tømrere og stillads- og betonarbejdere.

Overenskomsterne er forhandlet på plads, efter at bygningsarbejdernes topforhandlere mandag fik et mandat af deres forhandlingsudvalg til at gå videre med forhandlingerne midt i corona-krise og undtagelsestilstand.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi gik til forhandlingerne med et samlet krav om at hæve lønnen i bunden af vores overenskomster for at gøre noget ved de udfordringer, vi oplever i byggeriet med social dumping, siger formand for 3F Byggegruppen, Claus von Elling.

- Men vi står i en fuldstændig ekstraordinær situation, hvor verden er vendt på hovedet. Det ansvarlige og rigtige er derfor at lande så god en aftale, som omstændighederne tillader, og det har vi gjort, fortsætter han.

Også Dansk Byggeri glæder sig over, at parterne har formået at nå hinanden i den svære situation. Det siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

- Vi er især tilfredse med, at vi i denne her meget svære og usikre situation for virksomheder og medarbejdere er lykkedes med at nå hinanden. Det er det eneste ansvarlige at gøre, og det har begge parter vist, at man har været villig til, så det er jeg rigtig glad for, siger han.

- Vi står i en hel unik situation, hvor vi ikke ved, hvad morgendagen bringer. Vi ved ikke, hvordan konjunkturer ser ud her, hvor vi står, og hvor lang tid det varer, så det eneste rigtige er at fjerne så meget usikkerhed, som man overhovedet kan, og det har vi gjort ved at indgå en treårig overenskomst.

De nye overenskomster giver bygningsarbejderne forbedrede vilkår og lønstigninger over en treårig periode.

Det drejer sig blandt andet om stigninger på de såkaldte prislister for akkordarbejde, pension til lærlinge, fra de fylder 18 år, bedre sikring under sygdom og en udvidelse af forældreorloven.

Forligene mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen vil nu komme til at indgå i det mæglingsforslag, som forligsmanden ventes at fremsætte inden længe.

Mæglingsforslaget skal til afstemning blandt arbejdsmarkedets parter, og resultatet ventes efter påske.

De dele af det private arbejdsmarked, der mandag endnu ikke havde indgået overenskomst for de næste år, fik mandag at vide, at de havde indtil tirsdag klokken 12.

Herefter ville forligsmand Jan Reckendorff begynde at indkalde til forhandlinger.

Overenskomsterne skulle have været på plads 1. marts. Men blandt andet byggeriet har fået udsat den deadline to gange.

