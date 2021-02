Forlig øger statsansattes løn med 4,42 procent over tre år

KØBENHAVN:Lørdag aften er staten og repræsentanter for de statsligt ansatte blevet enige om et nyt overenskomstforlig for de næste tre år.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

De 195.000 ansatte i staten kan se frem til en lønstigning, hvis forliget ender med at blive godkendt ude i de enkelte fagforeninger.

Forliget har en økonomisk ramme på 6,75 procent, der giver en lønstigning på 4,42 procent til de ansatte over tre år.

- På trods af de svære omstændigheder, som coronakrisen har bragt med sig, er vi lykkedes med at levere et godt resultat inden for rammerne af den danske model, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Med forliget indføres en seniorbonus til medarbejdere, der er fyldt 62 år. De kan se frem til en årlig bonus på 0,8 procent af deres løn.

Bonussen er fleksibel og kan i stedet veksles til to seniordage om året eller konverteres til pension.

Ifølge Rita Bundgaard, topforhandler for de statsansattes centralorganisation, CFU, og formand for HK Stat, er det en fin aftale.

- Vi har fået rigtig meget af det, vi gerne ville. Blandt andet har vi fået taget hul på en seniorordning på statens område, siger hun, efter at forliget er blevet præsenteret.

Der forhandles i år en ny overenskomst for de cirka 745.000 offentligt ansatte i Danmark. De er ansat i staten, kommunerne og regionerne.

De nuværende overenskomster, der med megen møje og besvær blev forhandlet på plads i 2018, udløber ved udgangen af marts.

Det er kutyme, at der først landes et forlig på det statslige område. Det sætter retningen for aftalerne for kommunerne og regionerne.

Efter at de store linjer er aftalt, skal de enkelte organisationer forhandle særskilt med arbejdsgiverne om særlige forhold på deres områder.

Efter planen skal alle forhandlinger være afsluttet i februar.

Til sidst skal forligende godkendes ved afstemninger i alle organisationerne, så de nye aftaler kan træde i kraft 1. april.

Med lørdagens forlig ser vejen dermed ud til at være banet for et langt mere gnidningsfrit forløb end for tre år siden.

I 2018 kunne parterne ikke blive enige, og de endte i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen skulle mægle mellem dem.

Efter langvarige forhandlinger med en truende konflikt som bagkant nåede lønmodtagerne og arbejdsgiverne dog til enighed i slutningen af april.

/ritzau/