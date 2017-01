AALBORG: Den sigtede i sagen om et groft røverisk overfald på Vejgaard Torv natten til lørdag 14. januar, blev søndag eftermiddag ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger.

Det 61-årige offer i sagen genkendte lørdag overfaldsmanden og kontaktede politiet for at give dem hans identitet - det viste sig nemlig, at de kendte lidt perifert til hinanden.

Ved overfaldet blev den 61-årige blev slået ned, hvorefter gerningsmanden forsøgte at tvinge ham til at hæve penge med sit hævekort i en pengeautomat.