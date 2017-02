AALBORG: En 22-årig mand blev kendt skyldig i vold, da han var for retten i Aalborg. Han blev dømt for at have slået og skubbet en kvinde i toget mellem Vestbyens Station og Aalborg Banegård 12. september sidste år.

Senere samme dag har han slået en mand i hovedet på John F. Kennedys plads i Aalborg, og da han senere blev standset af politiet nægtede han at opgive sit navn, hvilket han også blev dømt for.

Straffen er endnu ikke udmålt, da en lægeundersøgelse skal afklare, om fængselsstraf er det rette, eller om der skal idømmes en alternativ straf til den 22-årige, oplyser anklager Louise Watson.