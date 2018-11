Overgravet fiberkabel spolerer black friday for webbutikker

SKANDERBORG: Masser af webbutikker var fredag morgen og formiddag gået ufrivilligt i sort.

Det skyldes, at et fiberkabel var blevet gravet over ved Skanderborg. Det skriver TV2 Østjylland og DR Østjylland.

Fejlen skete på det værst tænkelige tidspunkt, hvis man spørger flere ejere af internetbutikker.

Fredag er nemlig black friday, som er en af årets største shoppingdage, og næsten alle butikker og webbutikker holder udsalg.

Det er netværksudbyderen, Powerhosting, som er ansvarlig for nedbruddet på de webbutikker, der bruger dem som udbyder.

På deres Facebook-side oplyser de, at nedbruddet skyldes et længerevarende fibernedbrud på deres hovedlokation i Stilling ved Skanderborg.

Nedbruddet skyldes et overgravet kabel i forbindelse med vejarbejde.

Powerhosting skrev omkring klokken 10 fredag på Facebook, at webbutikkerne igen var online.

Netværksudbyderen skriver i en pressemeddelelse, at man konstaterede fejlen klokken 23.59 torsdag. 08.30 fredag fandt man fejlen og begyndte at udbedre skaden.

Webbutikken Trendhim, der sælger accessories til mænd, havde frem til klokken 10 en stor del medarbejdere, der sad og ventede på lageret, før netforbindelsen igen kom tilbage.

HR-ansvarlig i Trendhim Daniel Baun fortæller, at virksomheden har mistet cirka 400.000 kroner på nedbruddet.

- Vi har haft massevis af kunder igennem, som har forsøgt at få gode tilbud, men vi har ikke haft mulighed for at hjælpe dem.

- Det er jo en gravko, vi har været oppe at skændes med i nat, eller hvad det har været, og det kan vi ikke gøre noget ved, siger han til Ritzau.

Trendhim havde forbindelsen tilbage igen klokken 10.10. Man havde regnet med 70.000 shoppende kunder, og de valfarter nu ind på siden.

- Der er virkelig hård trafik nu. Det er lidt, som om der har været prop i, og nu vælter det bare ind. Nu kommer hele presset på vores infrastruktur, siger han.

Der er også meget, der tyder på, at dette års black friday kommer til at blive en fest for butiksejerne.

Ifølge betalingstjenesten Dibs, der er en del af Nets, ser det efter de første ti timer af fredag ud til, at der igen i år bliver sat rekord i antallet af transaktioner.

Indtil videre har Dibs registreret en stigning på 63 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

/ritzau/