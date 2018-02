Overlæge: Godartede tumorer kan føre til lungebetændelse

Fredag morgen oplyste kongehuset, at prins Henriks tilstand er alvorligt forværret.

Prinsen har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar. Han er blandt andet blevet undersøgt for en godartet tumor i venstre lunge.

Der findes forskellige former for godartede tumorer i lungerne. Det fortæller overlæge og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab Ole Hilberg.

De kan i nogle tilfælde påvirke luftvejene og føre til lungebetændelse.

- Det er sådan, at man almindeligvis danner en del slim i lungerne, som transporteres op, og som man så synker.

- Hvis der sidder en godartet tumor eller tumorer, så kan det forhindre, at den slim transporteres væk, og så kan man få lungebetændelse, forklarer overlægen.

Lungebetændelse kan være dødelig. Her er alder og helbred en vigtig faktor, i forhold til hvor alvorlig den kan blive.

- En lungebetændelse kan være en relativt simpel infektion til at være en dødelig sygdom.

- Alder er en væsentlig faktor for, hvordan det går, når man har lungebetændelse. Hvis man har røget tobak, kan det også være med til at påvirke lungerne, fortæller overlægen.

Lungebetændelse kan også medføre flere komplikationer - blandt andet blodforgiftning.

- Det kan også medføre, at kredsløbet, specielt hjertet, svigter, fordi man får nedsat ilt, og fordi der er infektion i kroppen, forklarer Ole Hilberg.

Når en ældre person er svækket, er en af de hyppigste dødsårsager ifølge overlægen lungeinfektioner.

Kongehuset har ikke uddybet præcis, hvad den 83-årige prins fejler eller årsagen til, at hans tilstand er forværret.

Kronprins Frederik har afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege, og er på vej til Danmark.

Prinsen blev indlagt på Rigshospitalet i slutningen af januar efter et ophold i Egypten.

/ritzau/