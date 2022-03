Overlegen Axelsen banker inder og vinder All England

BADMINTON:Viktor Axelsen er tilbage på tronen.

Efter sidste års finalenederlag til Lee Zii Jia kan den danske badmintonstjerne igen kalde sig All England-mester.

Søndag vandt han med 21-10, 21-15 over indiske Lakshya Sen i finalen af den traditionsrige turnering i engelske Birmingham.

Han fik dermed revanche over Sen, som for en uge siden slog Axelsen i German Open.

Med sejren i to sæt er Viktor Axelsen spadseret gennem All England uden at tabe et eneste sæt.

Viktor Axelsen var især i første sæt overlegen og pressede den 20-årige inder maksimalt. I andet sæt var Sen bedre med, og Axelsen så i en kort periode ud til at tabe momentum.

Helt galt gik det dog langtfra. Axelsen skruede igen op til et imponerende niveau og har nu vundet All England to gange efter fire finaler i træk.

Kampen blev åbnet med lange dueller, som en meget stærkt spillende Axelsen trak sig sejrrigt ud af.

De to kombattanter flyttede hinanden tålmodigt rundt på banen, og danskeren virkede til at have stort overskud i det mentale spil mod inderen, der ved stillingen 4-0 så ud til at bære frustrationen udenpå sin skriggule spilletrøje.

Værre blev det, da Axelsen kom foran med 5-0. Danskerens smash var egentlig dømt ude, men Axelsen rakte armen prompte i vejret og bad om at få teknologiens ord for, at bolden var inde - og det var den.

Først da Axelsen var kommet foran med 6-0, kom Lakshya Sen på tavlen.

Inderen kunne dog ikke styre Axelsen, som diskede op med et skræmmende niveau. Den danske stjerne slog stejle slag, som den ellers forsvarsdygtige inder ikke kunne svare igen på.

Ved første ophold var den danske stjerne foran med 11-2. Derefter fortsatte fynboen ufortrødent og vandt første sæt med 21-10.

Begyndelsen af andet sæt lignede begyndelsen af første sæt. Efter lange dueller bragte Axelsen sig i front med 3-0. Men så var det, som om Lakshya Sen fandt noget selvtillid.

Inderen fik Axelsen på hælene, og pludselig var stillingen 4-4. Men det rystede ikke danskeren. Han skruede bare op for niveauet og styrede tålmodigt sin modstander rundt på det grønne underlag.

Ved opholdet var Axelsen foran med 11-5.

I anden halvdel af andet sæt mistede Axelsen igen koncentrationen en smule. Lakshya Sen udnyttede det og kom op på 11-8. Danskeren virkede lidt utålmodig, men fik styr på spillet igen og udbyggede sin føring til 17-10.

Lakshya Sen viste små glimt af sit topniveau, men han manglede i den grad stabilitet. Det var i høj grad tilfældet, fordi Viktor Axelsen ganske enkelt spillede på tårnhøjt niveau, og til sidst måtte Sen se sig besejret.

/ritzau/