Overlegne danske håndboldkvinder brager mod VM-kvartfinalen

GRANOLLERS:Sejrsstimen fortsætter for det danske landshold i kvindehåndbold. Holdet klarede sin hidtil sværeste VM-opgave med glans, da Ungarn blev besejret 30-19 onsdag aften.

Resultatet åbner en bred vej til kvartfinalen i en mellemrundepulje, hvor Danmark og Tyskland på fredag kan spille sig videre, inden de to puljefavoritter mødes i sidste runde.

Danmark førte 15-11 ved pausen, og ligesom i de tre foregående kampe havde danskerne flest kræfter i slutfasen, hvor de ungarske spillere helt mistede modet.

For landstræner Jesper Jensen må det have været betryggende at se, at hans hold ikke lod sig distrahere af en besværlig start.

Der skulle således fem forgæves angreb til, før Kathrine Heindahl endelig bragte Danmark på måltavlen.

I kampens første ti minutter var det, som om danskerne lod sig rive med af det høje ungarske tempo. Angrebsspillet blev for febrilsk og afslutningerne for hasarderede.

Men der er substans i dette hold, som blot kørte videre efter planen. Anne Mette Hansens mægtige fysik rev og flåede i det ungarske forsvar, og midt i første halvleg var det tydeligt, at danskerne havde tilkæmpet sig et overtag.

Det skyldtes også et på ny velfungerende forsvar. Bag muren var Althea Reinhardt godt forberedt på de ungarske skudmønstre.

Keeperen fra Odense var lidt overraskende blevet foretrukket frem for Sandra Toft, men hun levede helt op til landstrænerens tillid.

Hun nappede tre ungarske straffekast, brillerede med yderligere en stribe redninger og blev valgt til kampens bedste spiller.

Louise Burgaard afløste tidligt i kampen en lidt uheldig Mette Tranborg og fik omgående stor effekt. Burgaards konstante krydsløb skabte et bedre flow og gjorde sit til at få angrebsspillet op i omdrejninger.

Landstræneren havde også en heldig hånd, da danskerne efter pausen kortvarigt havnede i scoringsproblemer.

Jensen tog timeout og lod derefter sit hold spille syv mod seks i angrebet. Overtalsspillet var ikke fejlfrit, men det satte ny gang i målscoringen, og derfra fik ungarerne aldrig mere færten af point i den kamp.

Emma Friis lukkede og slukkede med Danmarks 30. og sidste scoring få sekunder før tid.

Med sejren er Danmark nu oppe på seks point. Fredag venter et opgør mod Tjekkiet, som ikke burde volde problemer mod et dansk hold i så fin forfatning.

To point i den kamp rækker efter alt at dømme til en dansk kvartfinalebillet allerede inden sidste kamp mod Tyskland. Det sker, hvis tyskerne forinden tager point fra Sydkorea.

/ritzau/