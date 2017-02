LØGSTØR: Løgstørs håndboldherrer løb onsdag aften ind i den forventede øretæve, da KIF Kolding København var på besøg i pokalturneringens femte runde.

De nordjyske 3. divisionsspillere tabte med 40-21 efter en KIF-føring på 21-12 ved pausen.

- Der var den klasseforskel, som man kan forvente, der er, når et 3. divisionshold møder et ligahold. Vi fulgte godt med i starten, men så skruede de op for tempoet, og det blev for meget for os, konstaterer Løgstør-træner Jakob Menander.

Med på KIF Kolding København-holdet var blandt andre den mangeårige landsholdsspiller Bo Spellerberg, og mødet med nogle af landets bedste spillere gav Løgstør-holdet en oplevelse for livet.

- Det var en kæmpe oplevelse for spillerne, for det er jo ikke sådan noget, de prøver hver dag. De fik lov til at spille mod deres idoler, og det er da noget ud over det sædvanlige, siger Jakob Menander.

Thomas Olesen blev Løgstør-topscorer med fem mål.