THISTED: En 66-årig mand fik sig lidt af en overraskelse, da han hørte ukendte lyde fra stuen i sin villa på I. P. Jacobsensgade i Thisted.

Klokken var lidt over 8 onsdag morgen og da den 66-årige kom ind i lokalet for at undersøge sagen og der stod der en maskeret mand med et koben, men som valgte at stikke af.

Politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi fortæller, at den ukendte person havde brudt et vindue op til villaen.