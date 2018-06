Overraskelse: Nyt lægehus i Nordjylland får millionstøtte

AABYBRO: Jammerbugt Kommune får alligevel alle de penge, der er søgt til et nyt læge- og sundhedshus i Aabybro.

Den overraskende melding kommer nu fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Kommunen fik ellers afslag på ansøgningen i første omgang. Men så takkede Vordingborg Kommune nej til de penge, kommunen var blevet tildelt fra en pulje under sundheds- og ældreministeriet, da det kun var en tredjedel af det ansøgte beløb. Og dermed er det blevet muligt at sende 1,3 millioner kroner til Jammerbugt. Pengene skal gå til et læge- og sundhedshus, som indrettes i Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt.

Her bliver der plads til op til tre læger og andet sundhedsfagligt personale.

- Jeg er ikke i tvivl om, at borgerne i Aabybro og omegn vil få stor gavn af det nye læge- og sundhedshus. Der er en bekymrende stor mangel på læger i Nordjylland, men med lægehuset i Aabybro er vi oppe på at støtte syv nye læge- og sundhedshuse i regionen. Det betyder, at flere kan vælge en læge tættere på sig selv, og at for eksempel kronisk syge patienter ikke skal køre så meget, siger Ellen Trane Nørby.

Der var været stor interesse fra kommuner og regioner for at få del i de i alt 200 millioner kroner fra puljen. I alt støttes 26 nye læge- og sundhedshuse i sammenlagt 26 kommuner.