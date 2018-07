Overraskende vinder af Jutlander Bank Grand Prix

CYKELSPORT: Der var høj sol, masser af mennesker og cykelløb i høj hastighed, da den brostensbelagte Himmerlandsgade i Aars for 10. gang lagde brosten/asfalt til gadeløbet Jutlander Bank Grand Prix torsdag aften.

Og selvom startlisten blandt andet rummede den danske mester Michael Mørkøv fra Quick Step Floors og den hurtige Michael Carbel, så blev det i stedet Nils Lau Nyborg Broge fra Webike - CK Aarhus, der løb med sejren, da han var hurtigst i en gruppe på 10-12 ryttere, der skulle dyste om sejren.

Løbet blev sædvanen tro afvikles med en times kørsel og derefter fem omgange på den 1.6 kilometer lange rute i centrum af Aars, og hver gang med opkørsel på den stejle Himmerlandsgade, der efter 30 opkørsler godt kan trække tænder ud.

Længe var norske Audun Brekke Fløtten fra Virtu Cycling i udbrud med et forspring på op til 25 sekunder - til stor glæde for holdejer Bjarne Riis, der også var til stede i Aars.

Men på de sidste fem omgange blev der samlet en gruppe af de 15 stærkeste ryttere, efter hele løbet havde været kørt i meget høj fart.

På opløbet trak Michael Carbel ud i højre side af vejen, og her kom han i karambollage med barriererne og styrtede i høj fart. Nils Lau Nyborg Broge undgik styrtet og kunne køre over stregen med god margin ned til de nærmeste. Den tidligere juniorverdensmester i enkeltstart og nuværende juniorverdensmester i linjeløb, Julius Johansen, blev nummer to med norske Brekke Fløtten på tredjepladsen.