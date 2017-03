UNDERHOLDNING: Dommer Mette Lindberg stod fredag aften i den sværeste situation som "X Factor"-dommer, da hun i farezonen skulle vælge mellem sine to tilbageværende grupper.

Hun valgte at lade gruppen VKation, der består af Victor og William, fortsætte til næste uges liveshow og sagde dermed farvel til pigerne i gruppen Ladies With Attitude.

- Jeg kan ikke helt forstå det

Men det kom bag på den kvindelige dommer, at drengene overhovedet endte i farezonen.

- Jeg kan stadig ikke helt forstå, at de endte i farezonen, men det gik, som det gik, siger Mette Lindberg.

Hun understreger, at alle deltagere gjorde det godt på scenen fredag aften, og hun nåede da også undervejs at overveje, om begge hendes grupper ville ende i farezonen, hvilket endte med at blive scenariet.

Vil reflektere

Nu vil den populære dommer sammen med sin gruppe lægge hovedet i blød og reflektere over, hvad de sammen kan gøre anderledes for at undgå, at drengene fremover kommer til at stå i farezonen.

- Det er altid vigtigt at overveje, hvad der skete, og der er også en grund til, at drengene endte i farezonen. Vi kommer helt klart til at skulle vende og analysere tingene, siger Mette Lindberg.

- Må gå med dem, der giver mest

Selve valget mellem grupperne og beslutningen om at sige farvel til pigeduoen Ladies With Attitude var dog ikke så svær for den efterhånden rutinerede dommer.

- Sådan er det. Det er jo et samarbejde, og mine grupper er så forskellige. Men jeg bliver nødt til at gå med dem, det giver mig mest, og hvor jeg føler, at der er mest på spil. Hvor der er mest, der glimter, og jeg synes, at VKation har et helt sindssygt talent, siger hun og fortsætter:

- De er ekstraordinært talentfulde. De har et meget højt musikalsk niveau, og så har de smag og personlighed.

Kun VKation tilbage

Mette Lindberg har i konkurrencen nu kun gruppen VKation tilbage. Dommer Remee har deltagerne Morten Nørgaard og Samanta Gomez tilbage, mens dommer Thomas Blachman har alle sine tre unge solister i behold.

/ritzau/FOKUS