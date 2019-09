Overskuddet falder hos økologiske landmænd efter otte års optur

KØBENHAVN:Efter otte år med uafbrudt fremgang måtte økologiske landmænd sidste år se deres overskud dale.

I gennemsnit fik økologiske landbrug sidste år et driftsoverskud på 462.000 kroner, hvilket er mere end en halvering fra året før. Det oplyser Danmarks Statistik.

Faldet over det seneste år skyldes ifølge Danmarks Statistik lavere priser på økologiske varer. Derudover nævnes den meget tørre sommer i 2018.

Trods tilbagegangen over det seneste år tjente økologiske landmænd i gennemsnit tre gange så mange penge som de konventionelle landmænd i 2018.

Siden 2014 har det været en bedre forretning at satse på økologi, da overskuddet har været højere end hos de konventionelle landbrug.

Der er dog stor forskel på resultatet mellem de økologiske landmænd.

Den bedste fjerdedel tjente sidste år 1,8 million kroner. Omvendt havde den nederste fjerdedel et underskud på 0,6 millioner kroner.

Priserne på økologi er de seneste år blevet presset af, at flere landmænd gennem har omlagt til økologi. Dermed er der flere om buddet.

- Økonomien for økologisk produktion er ofte ganske følsom over for hastigheden af omlægninger og dermed balancen mellem udbud og efterspørgsel efter økologiske varer, skriver Danmarks Statistik.

2018 bød på tilbagegang for både økologiske mælke-, svine- og planteproducenter.

Mælkeproducenterne, som udgør den største gruppe af økologer, fik et overskud på i gennemsnit 646.000 kroner efter et rekordhøjt resultat på 1,5 millioner kroner i 2017.

Svineproducenterne fik i gennemsnit et underskud på 21.000 kroner efter et år med faldende priser på svinekød. Det er fald fra et plus på 1,8 millioner kroner i 2017.

Planteproducenter kunne til gengæld i gennemsnit notere et overskud på 199.000 kroner, hvilket dog er et fald på 63 procent over det seneste år.

Tallene fra Danmarks Statistik dækker fuldt omlagte økologiske landbrug med mindst ti hektar eller en produktion med en omsætning på mindst 112.000 kroner om året.

/ritzau/