Her er hvad YouSee-kunder får efter sort skærm

Politiet advarer: Livsfarligt at færdes i oversvømmede områder

Desuden bør man forberede sig på, at strømmen periodisk kan gå, mens situationen står på.

Myndighederne beder befolkningen kun at kontakte politiet eller alarmcentralen ved akutte tilfælde.

Højvandet forventes at indtræffe omkring klokken 19 ved Bornholm og de østvendte kyster på Sjælland, i Det Sydfynske Øhav cirka ved midnat og i Lillebælt cirka klokken 03 natten til torsdag.

Der er fare for "store kystoversvømmelser og dermed livsfare for folk, der færdes i oversvømmede områder," skriver Rigspolitiet.

HELE LANDET: Den høje vandstand flere steder i landet onsdag kan føre til, at det nogle steder bliver nødvendigt at foretage evakueringer.

