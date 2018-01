Oversvømmelser i Seinen har nået højeste punkt

I Paris steg vandstanden i Seinen tidligt mandag til 5,84 meter, hvilket ventes at blive det højeste niveau under de nuværende oversvømmelser.

Den høje vandstand truer nu en række byer længere nede ad floden.

Men vandstanden er ikke blevet så ekstrem høj som tidligere frygtet og langt under den rekordhøje oversvømmelse i Paris i 1910, hvor Seinens vandstand nåede op på 8,62 meter.

Men uger med massiv regn har ført til mange gener for trafikanter, og over 242 franske byer langs floden kæmper mod oversvømmelser.

Flere byer er nu i fare for at blive oversvømmet vest for Paris og mod Normandiet og Den Engelske Kanal.

Vandstanden forventes at være usædvanlig høj i flere uger.

I Paris er de berømte sightseeingbåde Bateaux Mouches ude af drift.

Men oversvømmelserne ventes ikke at blive så omfattende som i 2016, hvor Louvre måtte lukke i fire dage, da vandet nåede op på 6,10 meter.

Men verdens mest besøgte museum er i forhøjet alarmberedskab ligesom kunstmuseerne Musée d'Orsay og Musée de l'Orangerie. Louvres nederste etager med islamisk kunst er lukkede for besøgende.

- Det vil tage uger, før vi får en helt normaliseret situation, siger Jerome Goellner, som leder miljøindsatsen omkring oversvømmelserne.

December og januar har været de mest regnfulde siden 1900, hvor man indledte officielle målinger, viser tal fra Frankrigs meteorologiske institut.

Politiet har advaret storbyens indbyggere mod at bade eller sejle i kano på Seinen under de ekstreme forhold.

Omkring 1500 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i forstæder til Paris.

/ritzau/AFP