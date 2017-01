AALBORG: En kombination af strømretning og vind i øjeblikket problemer med vand - både på havnefronten i Nørresundby og strækningen mellem arbejdsformidlingen og Jernbanebroen i Aalborg.

Ifølge de seneste meldinger ventes vandet dog at være væk igen over middag, og Aalborg Kommune har også allerede været ude og afspærre området samt fjerne nogle af de biler, der normalt holde parkeret foran Spritten.

- På Nørresundby-siden er det blandt andet galt på strækningen ved Nørresundby Sejlklub. Men det var jo der, vi var inde og højtvandssikre for 3 - 4 år siden, så i modsætning til tidligere er det ikke noget, der går ud over husene i området, forklarer Henrik Jes Jensen fra Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning.

Højtvandssikringen består både af en hævet kajkant, som kan forhøjes yderligere ved hjælp af skotter. Men kloaksystemet i området er også blevet forbedret, så regnvand fra højere liggende områder i Nørresundby ikke får kloakkerne på havnefronten til at flyde over i samme udstrækning som tidligere.

- På sigt skal vi også have lavet noget lignende på Aalborg-siden. Men her afventer vi foreløbig de planer, der er for Spritten og Cloud City, forklarer Henrik Jes Jensen.