Overvåg dig til bedre helbred

SUNDHED:De kan tælle dine skridt, måle din puls, registrere dine bevægelser, når du sover, og beordre dig til at rejse dig, når du har siddet ved computeren for længe.

Aktivitetsure - eller sundhedstrackere - er i dag så avancerede, at de kan fungere som en personlig træner, der kan motivere og belønne dig, fortæller Birthe Dinesen, som er professor i velfærdsteknologi på Aalborg Universitet.

- Man kan for eksempel bruge det til at se, om man lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at gå 10.000 skridt om dagen, og om man får sin motion i hverdagen, siger hun.

Morten Zacho, som er lektor i idrætsfysiologi ved Syddansk Universitet, peger ligeledes på motivation og forpligtelse til at dyrke motion som urets overordnede formål.

- Men man kan også bruge data funktionelt i forhold til sin sundhed. Man kan for eksempel bruge det som feedback hos lægen ved at vise sine registreringer, siger han.

Dataene er nemlig efterhånden så pålidelige, at de kan udgøre et realistisk sundhedsbillede hos ellers raske mennesker.

- Lægen kan tjekke dit blodtryk, din vægt og dine blodprøver, men det her er et tjek, i forhold til om du rører dig nok og opretholder en sund livsstil i hverdagen, siger Birthe Dinesen.

Søvn og motion

Og indtil du engang i fremtiden selv kan tage blodprøver - og dermed for eksempel analysere, om dit kolesteroltal er for højt - er parametre som søvn, aktivitetsniveau og puls nok til at give en god indikation på din helbredsstatus.

- Får vi ikke søvn nok og rørt os nok, så mister vi koncentrationen, indlæringsevnen og bliver i det hele taget mentalt påvirkede, forklarer Birthe Dinesen.

For supermotionister eller konkurrencesportsudøvere kan uret desuden bruges til at forbedre præstationen.

- Her bruger man det som et videnskabeligt værktøj og som et redskab til at disciplinere sig selv, forklarer Morten Zacho.

Men det må ikke tage overhånd og blive en afhængighed.

- Filmen knækker for nogle få, men de fleste kan sagtens styre det. Og mange mister hurtigt interessen i at gå og tælle alting hele tiden, siger han.

Din personlige træner * Aktivitetsure kan blandt andet måle din puls, søvn og dine skridt. * Mange ure har indbygget motivation, så de sender en notifikation, når du når et af dine mål eller har gjort det ekstra godt. * Den måler din puls undervejs i træning, så du kan se, om du skal skrue op eller ned for intensiteten. Pulsen kan også bruges til at planlægge fremtidig træning. * Du kan også bruge det i arbejdssituationer, hvis du har siddet stille for længe eller har for høj en puls. Kilde: iform.dk VIS MERE

/ritzau fokus/