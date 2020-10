Karrieren overstået: Nordjyske Jan Ø. Jørgensen kunne ikke fokusere i sidste kamp

ODENSE:Badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen blev overvældet af følelser, da han fredag spillede sin sidste kamp i karrieren ved Denmark Open.

Det siger den 32-årige nordjyde til TV2 Sport, efter at han tabte til Anders Antonsen i turneringens kvartfinale i to sæt med cifrene 21-12, 21-10.

- Jeg kunne mærke, inden jeg gik i gang, at jeg gerne ville prøve at spille og have respekt for det stykke arbejde, der er. Men jeg kunne mærke, at det var fuldstændig umuligt, siger Ø. Jørgensen om kampen til tv-stationen.

Han fortæller, at han i løbet af kampen måtte undgå at få øjenkontakt med familiemedlemmer, venner og Anders Antonsen for ikke at blive for emotionel.

Jan Ø. Jørgensen meddelte tidligere på året, at han ville stoppe karrieren efter Denmark Open. Derfor har han også mindet sig selv om at nyde sin sidste turnering som professionel.

- I alle kampene har jeg nået at kigge rundt, mærket det og tage det ind. Den her lille uge har været en kæmpe gave, siger han til TV2 Sport.

Den 32-årige nordjyde kan kigge tilbage på en flot karriere, der blandt andet tæller sejre i French Open, China Open og Indonesia Open samt en VM-bronzemedalje.

/ritzau/