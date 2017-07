OW Bunker-direktørs gigantiske svindelsag begynder i 2018

Den tidligere OW Bunker-direktør, der er tiltalt for mandatsvig for cirka 800 millioner, bor i Singapore.

Men han kommer til at møde op i retten, når straffesagen begynder til april næste år, oplyser den tiltaltes forsvarer, advokat Arvid Andersen.

Den 43-årige mand nægter sig skyldig og vil frifindes.

Bagmandspolitiet har efter OW Bunkers konkurs i 2014 efterforsket forholdene i og omkring koncernen.

Det er på baggrund af den omfattende efterforskning, at der tidligere i juli blev rejst tiltale mod den forhenværende direktør for et datterselskab i Singapore.

Ifølge anklageskriftet var der tale om en kreditgivning, som lå uden for direktørens mandat.

Ledelsen i moderselskabet anklages ikke, da der ifølge Bagmandspolitiet ikke er beviser til at rejse tiltale.

En gruppe OW Bunker-investorer kræver 321 millioner. Investorerne har fået fri proces til at forberede gruppesøgsmål i en civilsag.

OW Bunker indgav 7. november 2014 konkursbegæring efter en periode med to nedjusteringer og en påstået svindelsag.

OW Bunker handlede med brændstof til skibe og fik en forrygende debut på børsen 28. marts 2014. På åbningsdagen steg aktien steg fra 145 til 175 kroner.

Omkring 20.000 privatpersoner udnyttede børsnoteringen til at købe OW Bunker-aktier. Også pensionsselskaber er blandt investorerne.

Straffesagen kommer til at køre ved Retten i Aalborg.

/ritzau/