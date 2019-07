OW Bunker-kurator stævnet med krav på halv milliard

AALBORG: Kollapset i olievirksomheden OW Bunker har udløst et retsopgør mellem konkursboet og dets egen kurator.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Boet har besluttet at rejse en erstatningssag med et krav på 523 millioner kroner mod kurator John Sommer Schmidt og det advokatfirma, han er partner i, Gorrissen Federspiel.

Det sker efter næsten to års undersøgelser. John Sommer Schmidt er den ene af konkursboets to kuratorer. Det var den anden kurator, Pernille Bisgaard fra Plesner, der fik sagen til at rulle i 2017.

Baggrunden var, at Sommer Schmidts kontor missede en tidsfrist. Det forhindrede konkursboet i at rejse et økonomisk krav mod investeringsbanken Jefferies i London.

Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten blev bedt om at undersøge, om der var grundlag for gøre Gorrissen Federspiel erstatningsansvarlig.

Det har han bekræftet. Torsdag indleverede han en stævning på vegne af OW Bunkers konkursbo ved Københavns Byret.

Gorrissen Federspiel er uenig i, at den missede frist er ansvarspådragende og ser nu frem til at få prøvet sagen ved domstolene. Det oplyser ledende partner Martin André Dittmer til Finans.

Selv om Gorrissen Federspiel er blevet stævnet, er der ikke noget til hinder for, at advokatselskabet kan fortsætte som kurator. Det vurderer professor i insolvensret Kim Sommer Jensen fra Aarhus Universitet.

- Det er jo en sag, der er fuldstændigt isoleret fra bobehandlingen. Det gør ikke nogen uegnet som kurator, at man overser en frist, siger han til Finans.

OW Bunker gik konkurs i 2014. Det skete efter at have tabt store summer på at spekulere i olieprisens bevægelser og et stort tab i et datterselskab i Singapore, hvor en kunde havde store kreditter.

Krakket har udløst en række erstatningskrav, hvor både professionelle og private investorer forsøger at få erstatning for deres tab. Sagerne er endnu ikke afgjort.

