OW Bunker-sag er i gang

AALBORG: Straffesagen mod den tidligere direktør for konkursramte OW Bunkers datterselskab i Singapore, Dynamic Oil Trading, Lars Møller, er her til morgen gået i gang ved Retten i Aalborg.

Specialanklager Marie Tullin fra Bagmandspolitiet er i gang med at præsentere sagen for rettens tre dommere.

Anklagemyndighedens materiale fylder otte ringbind, mens Lars Møllers forsvarere, Arvid Andersen og Anders Nemeth, har produceret materiale, der fylder fire ringbind.

Anklagemyndighedens materiale i sagen stammer grundlæggende fra de undersøgelser, som specialkurator i OW Bunkers konkursbo, Søren Halling-Overgaard, har gennemført i forbindelse med en redegørelse for ansvarsforholdene i forbindelse med OW Bunker-koncernens konkurs.

Revisionsfirmaet EY har for Søren Halling-Overgaard udarbejdet en redegørelse for de økonomiske forhold i Dynamic Oil Trading.

Denne redegørelse har Bagmandspolitiet modtaget som led i efterforskningen af sagen, men har ifølge Marie Tullin foretaget en selvstændig vurdering af materialet.

Lars Møller forklarer sig

Lars Møllers forsvarere varslede, at de senere vil fokusere på spørgsmålet om EY’s rapport som en del af Bagmandspolitiets bevisførelse under sagen.

I eftermiddag starter afhøringen af Lars Møller, som anklagemyndigheden vil have dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed overfor Dynamic Oil Trading, som var medvirkende til OW Bunkers konkurs i november 2014, da selskabet gik ned med et tab på over 900 millioner kroner.