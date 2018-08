P-båse spærrer for mikrobryggeri

HALS: Planer om at etablere et mikrobryggeri med udeservering på Lilletorvet i Hals bliver ikke til noget på nuværende tidspunkt.

To af initiativtagerne Laurids Beckmann og Bjarne Juel Nordentoft vil ellers gerne etablere et mikrobryggeri i den gamle slagterbutik i byen, men for at planerne kan blive realiseret, kræver det, at man får plads til udeservering.

Derfor har initiativtagerne spurgt Aalborg Kommune, om man kan købe et kommunalt ejet areal på cirka 120 kvadratmeter foran bygningen af kommunen. I dag er der to p-pladser på arealet, men kommunen vil ikke sælge arealet.

Bjarne Juel Nordentoft ærgrer sig over, at kommunen ikke vil sælge arealet, så planerne kan realiseres.

- Det er et tegn på, at kommunen prioriterer, hvad der sker i Aalborg, fremfor hvad der sker i udkanten, siger Bjarne Juel Nordentoft, der er uddannet inden for levnedsmidler og har interesseret sig for brygning i mange år.

Mere liv i midtbyen

Han peger på, at projektet kunne være med til at skabe mere aktivitet i byen.

- Vi synes, at det kunne være en god ide at skabe lidt mere liv inde i midtbyen i Hals, og det vil vi gøre ved at etablere et mikrobryggeri inde i slagterilokalerne med udskænkning og så videre.

Det er Laurids Beckmann, der ejer butikken, og han har ifølge Bjarne Juel Nordentoft fået tilbudt at leje arealet, men at det vil kræve, at man holder en afstand på halvanden meter fra de optegnede streger til p-båsene.

- Men så er der i praksis ikke mulighed for at lave nogen fornuftig udeservering.

Bjarne Juel Nordentoft oplever ellers stor opbakning til projektet i Hals.

- Jeg har ikke hørt nogen, som synes, at det var en dårlig ide. Tværtimod har jeg hørt fra mange, at de synes, at det vil være fantastisk.