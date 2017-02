MORS: Produktionsselskabet bag Café Hack, der bliver sendt hver søndag på DR P4, har i strid med DRs regler opkrævet penge fra blandt andre Sallingsund Færgekro for at tage til Mors og lave en speciel sommerudgave af programmet. Det skriver Radio 24syv.

Sommerudgaven af Café Hack skulle have været sendt 28. maj, men nu hvor man har afsløret den ulovlige konstruktion med at produktionsselskabet kræver betaling for at rykke ud i landet og sende, er det usikkert, om den bliver til noget.

Hele produktionen skulle ifølge limfjordupdate.dk koste 95.000 kroner, hvor Visit Nordjylland skulle bidrage med 10.000 kroner, Sallingsund Færgekro med 20.000 kroner og så havde kroen søgt Morsø Kommune om at dække de resterende 65.000 kroner.

Lars Daneskov, der er kanalredaktør på P4, erkender over for Radio 24syv, at den er gal med betalingen:

- Vi kan ikke gøre andet end at lægge os fladt ned. Jeg har ikke været klar over den her kon­struk­tion. Jeg har bedt Café Hack om at tage alle som­mer­pro­gram­mer op til revur­de­ring, så sel­ska­bet lever op til vores ret­nings­linjer. Vi skal ikke lave skjult sponso­re­ring og vores eksterne pro­gram­mer skal ikke opkræve penge for at sende ude i lan­det, siger han til Radio24syv.

Café Hack har sendt sommerprogrammer siden 2011.