På guidet tur til byens ny flisværk

HOBRO: Det nye ben på rundkørslen på Ny Hadsundvej i Hobro, som er skiltet "Hobro Varmeværk", blev lørdag formiddag flittigt benyttet.

Mange bilister svingede den vej ind og parkerede foran Hobro Varmeværks nye flisværk, Lupinvej 21.

Før årsskiftet overtog flisværket al varmeproduktion fra affaldsforbrændingen. Og lørdag kl. 10 var tiden så kommet til, at man kunne slå dørene op for byen. Borgerne var inviteret på guidet tur og noget godt at spise.

- I al beskedenhed er vi stolte over det, vi har lavet. Vi har købt Danmarks bedste og mest energieffektive anlæg. Og bortset fra et par småting kører det rigtig godt, sagde formand Søren Sørensen.

Bestyrelsesmedlem Rino Wibe Sørensen var en af dem, der havde påtaget sig guide-rollen. Han er en ørn til tekniske detaljer, da han til daglig arbejder som gastekniker.

Læs også NORDJYSKE Stiftstidende mandag.