På jagt efter nyt hjem? Lur boligens skjulte gener før det er for sent

Er du på udkig efter en ny bolig, kan du med fordel lave en smule detektivarbejde for at sikre dig mod uforudsete ting, der kan blive til stor gene på sigt.

Det kan for eksempel være, at din kommende lejlighed ligger ud til en baggård, hvor lastbiler leverer varer i de tidlige morgentimer hver eneste dag. Eller måske er naboen en højtråbende familie eller ejer af et lovligt bordel.

- Når man først er flyttet ind, så fanger bordet, og der er ikke meget at gøre juridisk, siger Thomas Hjorth, der er boligadvokat ved advokatfirmaet Lynggaard.

Undersøg ejendommen

Inden du underskriver kontrakten, har du derfor pligt til selv at undersøge ejendommen, mens sælger har pligt til at oplyse om forhold, som man må formode kan være afgørende for, om du vil købe eller ej.

Men det, der kan påvirke din købelyst, er ikke nødvendigvis et forhold, som sælger vil have pligt til at informere om.

Hvis den tidligere ejer har haft en nabostrid med naboen, vil vedkommende formentlig skulle oplyse dig om det. Omvendt vil sælger ikke have pligt til at oplyse, hvis der ligger et lovligt bordel i samme ejendom, forklarer Thomas Hjorth.

Derfor skal du undersøge stedet grundigt, inden du flytter ind.

Tal med naboerne

Tag fat i kommunen for at høre, hvad din kommende ejendom og naboejendommene bruges til. Mange af oplysningerne kan du ligeledes finde på nettet, og ellers så kør en tur i området, og stem dørklokker.

- Se, om du kan komme til at tale med nogle, der kan fortælle, hvordan det er at bo i opgangen eller området. De kan fortælle det, som sælger ikke har pligt til at informere om, siger Thomas Hjorth.

Derudover kan du prøve at skaffe en lokalplan for at tjekke, om der er planer om at anlægge veje, stier eller storcentre i området, der kan få betydning for dig.

FAKTA: Det har boligkøberne fortrudt I en afstemning blandt Boligsidens brugere svarer næsten halvdelen, at de har fortrudt noget ved deres seneste boligkøb. - 15 procent skulle have valgt en anden beliggenhed. - 10 procent skulle have købt en større bolig. - 9 procent har sat sig selv for dyrt økonomisk. - 12 procent fortæller, at de fortryder noget, men det skyldes andre årsager. Kilde: afstemning på boligsiden.dk i april 2020 med 1062 besvarelser. /ritzau fokus/ VIS MERE

Lejere kan gå til udlejer

Er du ikke ejer, men derimod lejer af en bolig, er situationen lidt en anden. Her kan du efter indflytning gå til udlejeren, hvis du pludselig er blevet opmærksom på, at naboen opfører sig rædselsfuldt.

- Ophævelse af lejemålet er ikke noget, man kan trække frit i en automat, men nogle vilkår kan betyde, at man som lejer kan forsøge at få huslejen nedsat, siger Jørgen Dyrholm Jensen, der er driftsleder i Danske Lejere.

Han foreslår ligeledes, at du kontakter kommunen, hvis du er generet af larm, der ikke foregår i din egen bolig.

- De kan fortælle dig, hvilke rammer der er sat, og hvornår samt hvor højt der må larmes i dit område, siger Jørgen Dyrholm Jensen.

Finder du ud af, at nabostøjen ikke overholder kommunens regler, skal du gå til udlejer, som derefter kan rejse en formel klage som bygningsejer.

/ritzau fokus/