- På hverdage sejler vi samme tidspunkter som hidtil. I weekenderne starter vi lidt senere og slutter lidt før. Målet er, at vi til og med 31. december sejler hver dag, uddyber han.

Der er derfor grobund for sejlads på alle ugens syv dage, vurderer Henrik Olsen.

KARBY: Næssundfærgen er snart klar til igen at fragte passagerer mellem det sydlige Mors og Thy og stævner atter ud første marts. Sidste år havde færgen 30.210 passagerer med og 13.335 biler. De forventede tal lå på henholdsvis 25.000 og 10.000, siden færgen genoptog sejladsen i juli sidste år takket frivillige kræfter. Det fortæller Henrik Olsen, formand for Næssundfærgens Venner.

Næssundfærgen sejler atter fra 1. marts og skal sejle året ud. Foreningen, der står for færgedriften, håber på cirka 60.000 passagerer. ?Arkivfoto: Bo Lehm

