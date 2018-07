På med gummihandskerne: Nu skal sommerhusejere samle affald på stranden

HELE LANDET: Strandturen er nu engang skønnest, hvis havet er rent, og stranden er pæn.

Derfor har udlejningsfirmaet Novasol sagt ja tak til 400.000 affaldsposer fra Miljø- og Fødevareministeriet. Poserne kommer til at ligge i sommerhusene, så feriegæsterne kan tage dem med på stranden og sørge for, at affaldet ikke havner i havet.

Et globalt problem

Miljøstyrelsen sætter pris på samarbejdet med Novasol, fordi det giver adgang til en stor gruppe af dem, der bruger de danske strande.

- Med samarbejdet med Novasol kan vi sende et godt signal til sommerhusgæsterne. Vi får mulighed for at sige, at vi godt ved, at den fine danske natur er en af hovedårsagerne til at leje sommerhus, og derfor passer vi på den. Samtidig giver vi sommerhusgæsterne en mulighed for at give en hånd med, og vi tror på, at det vil rigtig mange af dem gøre, forklarer Anne Kamstrup, Kontorchef i Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Alle kan gøre en indsats

Novasols direktør Jan Haapanen er enig i, at der skal gøres noget ved affaldsudfordringen i Danmark.

Han er glad for, at man med samarbejdet kan få mange tusinde sommerhusgæster til at gøre en indsats:

- Vores gæster er naturligvis meget forskellige, men jeg er sikker på, at de vil tage godt imod initiativet. Det viser jo, at naturen ikke skal tages for givet, men er noget vi alle skal være med til at passe på.

Miljø- og Fødevareministeriets kampagne "Sammen om et hav uden affald" samler fiskere, lystsejlere og strandgæster til at stå sammen om at nedbringe mængderne af affald i de danske have.